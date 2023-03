Лефортовский суд Москвы эвакуировали. Там запланировано заседание по мере пресечения журналисту WSJ Эвану Гершковичу

Лефортовский суд Москвы эвакуировали днем 30 марта из-за сообщения о «минировании», сообщает РИА Новости. Сегодня там должно состояться заседание по мере пресечения для журналиста The Wall Street Journal Эвана Гешковича, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.

Как сообщает корреспондент «Медиазоны» с места событий, сразу же после эвакуации суда к зданию подъехал черный автомобиль — вероятно, в нем на заседание доставили Гершковича.

В здание не пропустили адвоката Даниила Бермана, у которого есть ордер на представление интересов Гершковича, пишет «ОВД-Инфо». Один из судебных приставов ответил защитнику, что в деле уже есть один адвокат. Также в суд не пускают никого из тех, кто уже ранее пришел на другие заседания.

О том, что меру пресечения для Гершковича, задержанного 29 в Екатеринбурге, будет избирать Лефортовский суд Москвы, ранее сообщал «Коммерсант». По данным издания, уголовное дело о шпионаже, возбужденное в отношении журналиста, находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Федеральная служба безопасности РФ отчиталась о задержании Эвана Гершковича утром 30 марта. Спецслужба утверждает, что журналист The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одной из предприятий российского ВПК. В Кремле добавили, что Гершковича «взяли с поличным».

По данным «Медузы», корреспондент WSJ, работая над статьей, посещал Екатеринбург и Нижний Тагил (там находится Уралвагонзавод). Пиарщик Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга рассказывал, что Гершкович приезжал в город, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и российской «спецоперации» в Украине. Ширшиков сопровождал журналиста в Екатеринбурге и знакомил с некоторыми героями для текста.

Эван Гершкович около шести лет живет в России и работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. Журналист аккредитован при МИД РФ. Ранее Грешкович работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.

Подробнее о деле Эвана Гершковича

ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже Журналисты требуют его освобождения

Подробнее о деле Эвана Гершковича

ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже Журналисты требуют его освобождения