Шеф-повара братья Березуцкие уходят из московского ресторана Twins Garden. В 2021 году он получил две звезды Michelin

Шеф-повара московского ресторана Twins Garden, братья-близнецы Иван и Сергей Березуцкие объявили об уходе из заведения. Посты об этом появились в их соцсетях.

«Время бежит, все меняется, меняется мир вокруг нас, меняемся мы сами, меняются наши цели и желания. Шесть лет назад мы мечтали создать ресторан, каким сейчас стал Twins Garden. <…> Но пришло время двигаться и расти дальше. <…> Сегодня наш последний день работы в Twins Garden. А что же дальше? У нас очень много идей и планов. И когда придет время, мы вам обязательно обо всем расскажем», — говорится в посте, который выложили оба брата.

В 2021 году, когда самый престижный в мире гастрономический гид Michelin впервые раздал звезды ресторанам Москвы, Twins Garden стал одним из двух заведений, получивших две звезды. Вторым был Artest. Также в 2021 году Twins Garden вошел в ежегодный рейтинг 50 лучших ресторанов мира.

В 2022 году Всемирный фонд дикой природы (WWF), позднее объявленный в России «иноагентом», наградил Ивана и Сергея Березуцких благодарственной грамотой «за вклад в сохранение первозданных лесов России». Братья подавали в Twins Garden десерт «Сибирь», при заказе которого гостям предлагалось поучаствовать в программе WWF по защите российских лесов от пожаров.

Раньше Иван и Сергей Березуцкие были совладельцами Twins Garden. С 2019 года рестораном владеет российский бизнесмен Алексей Репик. В январе 2023 года издание The Insider сообщило, что его компания «Рятико» ввезла в Россию 800 бутылок редких вин в обход санкций ЕС. Авторы расследования связали поставки вин с ресторанным бизнесом Репика.

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