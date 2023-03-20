Погиб основатель группы Сream Soda Дмитрий Свиргунов

Обновление. Дмитрий Свиргунов погиб, его тело опознали, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Ярославской области. Телеграм-канал «112» пишет, что тело Дмитрия Свиргунова опознала родственница.

Сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге.

Инцидент произошел в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области. Как сообщает 76.ru, под лед провалились пять человек. Трое из них считаются пропавшими без вести. Двум удалось выбраться из воды, но один из пострадавших умер по дороге в больницу.

По данным издания, пропавшими числятся 35-летний Дмитрий Свиргунов, его 25-летний брат Роман Свиргунов и их друг — 28-летний Георгий Киселев. В машине скорой помощи умер 27-летний Аристарх Ухтомский. Спастись удалось Валерии Дерман.

В паблике группы Cream Soda подтвердили информацию о произошедшем:

Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим.

В администрации Некрасовского района рассказали об обстоятельствах инцидента: «Сегодня ночью в селе Диево-Городище отдыхала компания из 10 человек — гостей района. В какой-то момент они решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги, и на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал, и пятеро из компании оказались в воде. Течение сейчас очень стремительное — троих утащило под лед, еще двоим удалось выбраться. Однако по дороге в больницу один из спасенных скончался».

Группа Cream Soda была основана Дмитрием Свиргуновым и Ильей Гадаевым в 2012 году. До прошлого года участницей группы также была вокалистка Анна Романовская. На счету коллектива четыре студийных альбома, а также совместные работы с Федуком, Аленой Свиридовой, Антохой МС, Александром Гудковым, группами «Лауд» и «Хлеб». Cream Soda известна по хитам «Никаких больше вечеринок», «Хэдшот», «Плачу на техно», «Розовый фламинго» и другим.