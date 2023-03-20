Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к соратнице Алексея Навального, главе отдела расследований ФБК Марии Певчих. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные арбитражного суда Москвы.

Согласно карточке дела, Дерипаска подал иск 9 марта. Через неделю суд принял его к рассмотрению. Предварительные слушания по иску назначены на 1 июня.

Суть претензий бизнесмена к Певчих в документах суда не раскрывается. Представитель миллиардера Алексей Мельников уточнил ТАСС, что иск связан с «публикацией ложной информации об участии в залоговых аукционах».

В августе 2022 года Олег Дерипаска подал иск к политику Алексею Навальному, его соратникам Марии Певчих и Георгию Албурову, а также изданию The Insider и компаниям-учредителям еще двух СМИ из-за расследования о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове. Миллиардер потребовал, чтобы оно было удалено и опровергнуто. В октябре 2022 года Зеленоградский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена.

Ранее Дерипаска судился из-за расследования команды Навального о том, как бизнесмен отдыхал на яхте с Сергеем Приходько, который на тот момент занимал пост вице-премьера правительства РФ, и сотрудницей эскорт-агентства Настей Рыбкой. Расследование во многом было основано на фото из инстаграма Рыбки. Дерипаска также подал иск против самой женщины, отсудив у нее 500 тысяч рублей за раскрытие информации о его частной жизни.