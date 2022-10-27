Суд по требованию Дерипаски потребовал удалить расследование команды Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров»

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Зеленоградский районный суд Москвы постановил удалить расследование команды Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров» по требованию бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

Телеграм-канал команды Навального «Сирена» со ссылкой на юриста Вячеслава Гимади пишет, что на удаление расследования отведено 10 дней.

Дерипаска также требовал удалить из открытого доступа фотографию, незаконное использование которой является вмешательством в его частную жизнь, заявил адвокат.

В случае отказа подчиниться решению суда ответчикам будет начисляться неустойка в размере 50 тысяч рублей за каждый день задержки, добавил представитель Дерипаски.

Бизнесмен подал в суд из-за расследования про Лаврова в августе 2022 года. Ответчиками по иску выступали оппозиционный политик Алексей Навальный, его соратники Георгий Албуров и Мария Певчих, а также и компании-учредители еще .

Расследование «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров» вышло в сентябре 2021 года. В нем утверждалось, что близкая знакомая министра иностранных дел Сергея Лаврова Светлана Полякова и ее семья пользовались частными самолетами и заграничной недвижимостью Дерипаски, а взамен Лавров лоббировал интересы бизнесмена в разных странах.

Кроме того, в апреле 2022 года The Insider и другие издания, которые фигурировали в иске, опубликовали фотографию, на которой Лавров снят вместе со Поляковой и Дерипаской во время своего официального визита в Японию в 2018 году. Именно это фото требовал удалить Дерипаска, пишет «Сирена».

То самое расследование про Лаврова и Дерипаску

Помните статью «Важных историй» о близкой знакомой Лаврова? Сторонники Навального продолжили расследование: она не имеет отношения к МИДу, но летала с ним в командировки А ее дочь называла виллу Дерипаски на Сардинии «вторым домом»

То самое расследование про Лаврова и Дерипаску

Помните статью «Важных историй» о близкой знакомой Лаврова? Сторонники Навального продолжили расследование: она не имеет отношения к МИДу, но летала с ним в командировки А ее дочь называла виллу Дерипаски на Сардинии «вторым домом»

Олег Дерипаска ранее судился из-за расследования команды Навального о том, как бизнесмен отдыхал на яхте с Сергеем Приходько, который на тот момент занимал пост вице-премьера, и сотрудницей эскорт-агентства Настей Рыбкой.

Расследование во многом было основано на фото из инстаграма Рыбки. Дерипаска также подал иск против самой женщины и отсудил 500 тысяч рублей за раскрытие информации о его частной жизни.