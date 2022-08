Дерипаска потребовал от Навального и его команды удалить расследование «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Зеленоградский суд Москвы иск к политику Алексею Навальному, его соратникам Марии Певчих и Георгию Албурову из-за расследования о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове. Об этом в соцсетях сообщил Навальный.

Команда Навального в сентябре 2021 года выпустила фильм «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров». В нем говорилось о Сергее Лаврове и его близких отношениях со Светланой Поляковой, которую называли сотрудницей МИД РФ.

По словам Навального, «Дерипаска требует удалить и опровергнуть наше расследование о том, что он дает взятки главе МИД РФ Лаврову и содержит его вторую семью». Бизнесмен потребовал удалить фотографию, на которой он снят c Сергеем Лавровым в Японии, а также любые упоминания о его связи с Полом Манафортом, бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа.

Мария Певчих сообщила, что Дерипаска в иске также потребовал, чтобы она и Георгий Албуров записали видео о том, что ранее они выпустили фильм, в котором содержались «сведения, признанные судом порочащими и не соответствующими действительности». Певчих отметила, что Дерипаска потребовал выплатить неустойку в размере 50 тысяч рублей в день, если расследование не удалят.

Кроме Навального и его соратников иск подан к изданию , компании DMG Media, владеющей Daily Mail, а также американскому аналитическому центру The Newlines Institute for Strategy and Policy, который выпускает издание Newlines.

Олег Дерипаска нередко пытается защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию в судах. Ранее он уже подавал иск к Алексею Навальному, требуя опровергнуть слова, что «государство все равно отвалит денег» бизнесмену (суд встал на сторону Дерипаски). В августе Дерипаска подал иск на два миллиарда рублей к основателю банка «Тинькофф» Олегу Тинькову из-за его высказываний в соцсетях.

Расследование о Лаврове и Поляковой

Помните статью «Важных историй» о близкой знакомой Лаврова? Сторонники Навального продолжили расследование: она не имеет отношения к МИДу, но летала с ним в командировки А ее дочь называла виллу Дерипаски на Сардинии «вторым домом»

Расследование о Лаврове и Поляковой

Помните статью «Важных историй» о близкой знакомой Лаврова? Сторонники Навального продолжили расследование: она не имеет отношения к МИДу, но летала с ним в командировки А ее дочь называла виллу Дерипаски на Сардинии «вторым домом»