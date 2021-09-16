Помните статью «Важных историй» о близкой знакомой Лаврова? Сторонники Навального продолжили расследование: она не имеет отношения к МИДу, но летала с ним в командировки А ее дочь называла виллу Дерипаски на Сардинии «вторым домом»

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Christian Hartmann / Reuters / Scanpix / LETA

14 сентября написали про Светлану Полякову — женщину, которую представляли как сотрудницу российского МИДа и которая, по данным издания, имеет давние и близкие отношения с главой ведомства Сергеем Лавровым. «Важные истории» рассказали, что несколько знакомых Поляковой получили работу в структурах МИДа, она сама сопровождала Лаврова в перелетах, а некоторые люди, у которых есть ее номер, записали ее в своих телефонных книжках как Светлану Лаврову.

Полякова, ее дочь и мать летали туда же, куда совершал визиты Сергей Лавров

«Важные истории» нашли три совместных авиаперелета Поляковой и Лаврова, оговорившись, что на самом деле их могло быть намного больше. 16 сентября собственное расследование про Полякову опубликовала команда оппозиционера Алексея Навального. Его соратники сообщили, что имеют доступ ко «всем перелетам семьи Лаврова за несколько лет» и что Полякова много раз сопровождала Лаврова в его рабочих поездках за счет МИДа — в Аддис-Абебу, Париж, Мюнхен и другие города. Как минимум иногда она указывала целью поездки «командировку в диппредставительство» и «визит для официальных переговоров».

Алексей Навальный

При этом команда Навального утверждает, что не нашла ни одного свидетельства работы Поляковой в МИДе или других госорганах (хотя в 2014 году, при вручении награды за восстановление храма в Царском Селе, она была названа сотрудницей МИДа). Полякова связана с кино: в 2016 году она снималась в фильме «Герой» с Димой Биланом в главной роли, а в 2021 году стала одним из продюсеров фильма «Единица Монтевидео», в котором снимается Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.

В качестве актрисы в съемках также занята дочь Светланы Поляковой Полина, пишут соратники Навального со ссылкой на фото из инстаграма режиссера «Единицы Монтевидео» Татьяны Лютаевой. Полина Полякова, как сообщает команда политика, также вместе с матерью сопровождала Лаврова в некоторых его рабочих поездках. Вместе с ними иногда ездили Тамара и Валерия Поляковы — мать и племянница Светланы Поляковой.

Полякова пользовалась самолетами миллиардера Олега Дерипаски, а ее дочь фотографировалась на его виллах

В 2014-2017 годах Светлана Полякова с дочерью, племянницей и ее матерью неоднократно пользовалась самолетами бизнесмена Олега Дерипаски: хвостовые номера бортов, которыми они летали в Европу, совпадают с номером одного из бизнес-джетов, которые, как писали журналисты, брал в аренду Дерипаска.

Дочь Поляковой не раз публиковала в инстаграме свои снимки на виллах в Черногории и на Сардинии, владение которыми приписывают Дерипаске. Одну из этих вилл девушка однажды подписала как свой «второй дом» (у Полины Поляковой закрытый аккаунт в инстаграме, команда Навального опубликовала скриншоты оттуда).

Изучив фото из инстаграма родственниц Поляковой, команда Навального также сделала вывод, что они пользовались яхтой Дерипаски — той самой, где миллиардер отдыхал с Настей Рыбкой и на тот момент вице-премьером Сергеем Приходько.

Взамен на все эти услуги Лавров лоббирует интересы Дерипаски, утверждают соратники Навального, приводя примеры, когда министр поддерживал бизнесмена и его компанию «Русал».

Этим летом Лавров, Полякова и ее дочь могли отдыхать на яхте в Турции вместе с депутатом Слуцким

В начале августа 2021 года турецкий блогер Йорюк Ышык, специализирующийся на наблюдении за морскими судами в водах Турции, сообщил, что Лавров отдыхал на яхте Saluzi, заходившей в том числе в залив, где находится Six Senses Kaplankaya — турецкий курорт, где, как ранее сообщило « » время от времени живет с матерью дочь депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сам Слуцкий, как отмечало издание, является соседом дочери Лаврова в Подмосковье.

Действительно ли Лавров был на яхте, достоверно неизвестно, но в течение примерно двух недель в конце июля и начале августа, когда Saluzi ходила у берегов Турции, Лавров, судя по новостям на сайте МИДа, не проводил встреч. А единственное видео, где он появился, было записано заранее, выяснила команда Навального, изучив метаданные записи. Кроме того, 26 июля и 6 августа Светлана Полякова летала из Москвы в Турцию и обратно, а ее дочь публиковала в инстаграме сторис, где видно яхту с таким же узором, как у Saluzi.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Пересказала Ольга Корелина