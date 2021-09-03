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Антон Новодержкин / ТАСС

Журналисты « » нашли в тиктоке аккаунт одиннадцатилетней Лидии Слуцкой, дочери депутата . Впервые о Лидии Слуцкой стало известно в 2018 году из расследования «Медузы»: тогда девочка ходила в школу «Президент» в подмосковной Жуковке, обучение в которой стоило более двух миллионов рублей в год.

У Лидии Слуцкой в тиктоке — более 1100 подписчиков, журналисты «Радио Свобода» изучили около двух тысяч ее публикаций. На момент выхода статьи аккаунт был открыт, однако после этого доступ к нему ограничили. Личность ребенка журналисты установили благодаря фотографиям из дома на Рублевке, на стенах комнат которого видны портреты депутата и его супруги. В одной из публикаций девочки фигурирует сам Слуцкий, которого она называет папой.

На основе публикаций журналисты сделали вывод, что с середины 2019 по середину 2021 года Лидия Слуцкая вместе с матерью значительную часть времени провели в турецком городе Бодрум на вилле в курортном отеле Six Senses Kaplankaya. В одну из публикаций попал номер виллы — журналисты сверили его с каталогом, и оказалось, что это двухуровневый дом площадью 380 квадратных метров с семью спальнями и бассейном. Стоимость такой виллы, в зависимости от размера прилегающего участка, составляет от 2,88 до 3,32 миллиона евро. Аренда аналогичной виллы, но вдвое меньшей по площади — 2600 долларов за сутки.

Из новых публикаций Слуцкой «Радио Свобода» сделало вывод, что в августе 2021 года она поступила в элитную школу Tasis в Швейцарии, обучение в которой вместе с проживанием стоит 87 550 долларов в год — в одном из тиктоков Слуцкая пишет о предстоящем экзамене, в другом через несколько дней предстает в форменной одежде школы, также она отмечает, что после пяти лет жизни в Швейцарии можно получить гражданство этой страны. Во время вступительных экзаменов, судя по публикациям, дочь депутата жила в пятизвездочном отеле Villa Principe Leopoldo, расположенном неподалеку от города Лугано. Стоимость номера там составляет от 1200 до 1400 долларов за сутки.

Как пишет «Радио Свобода», в своем тиктоке Слуцкая регулярно выкладывает дорогие вещи, сопровождая их подписями вроде «Rich» и «Хорошо быть богатой». Она также жалуется на свою маму, которая не одобряет большие траты на одежду.

Согласно декларации о доходах, Слуцкий заработал за 2020 год 5,6 миллиона рублей, а его жена — немногим более 250 тысяч рублей. Авторы расследования предполагают, что расходы Слуцкого, многократно превышающие его официальные доходы, могут объясняться дружбой с девелопером Годом Нисановым и другими бизнесменами. Самого Нисанова Слуцкая упоминает в тиктоке дважды, одна из этих публикаций подписана «Когда владелец папин лучший друг».

На сентябрьских выборах в Госдуму Слуцкий идет под вторым номером в федеральном списке ЛДПР, сразу вслед за основателем партии Владимиром Жириновским.

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