«Важные истории» рассказали о женщине, которая поддерживает «очень близкие» отношения с Сергеем Лавровым Она и ее дочь владеют активами более чем на миллиард рублей

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Светлана Полякова в церкви преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе, 2014 год russianchurch / Youtube

Издание выпустило материал про Светлану Полякову. Это женщина, которая по состоянию на декабрь 2014 года была сотрудницей МИД и которую, как утверждают «Важные истории», связывают близкие отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Источник «Важных историй» рассказал о влиянии Поляковой в МИД

Впервые про Полякову «Важным историям» рассказал источник в МИД. По его словам, у Лаврова «давние и очень близкие» отношения с этой женщиной. Более того, по словам собеседника издания, Полякова приобрела значительное влияние в министерстве: на несколько ключевых постов были назначены ее близкие знакомые.

Например, заместителем управляющего делами министерства стал Роман Садулин, который, как и Полякова, был совладельцем ресторана «Консул» в здании Дипломатической академии МИД. А вдова покойного брата Поляковой Екатерина Вадьяева получила работу в ГлавУпДК при МИД — подчиненной министерству коммерческой организации, которая обслуживает иностранные представительства в Москве.

По словам источника «Важных историй», несколько высокопоставленных сотрудников МИД были недовольны тем, что на ключевые посты в министерстве назначаются люди, связанные с Поляковой. Эти сотрудники вынуждены были уволиться, добавил он. Один из уволившихся подтвердил данную информацию «Важным историям», но отвечать на более подробные вопросы о Поляковой отказался.

Полякова была допущена на экскурсию Путина по храму в Царском Селе

«Важные истории» пишут, что долго не могли идентифицировать Полякову, поскольку не знали ее отчество. В этом помогло видео с церемонии освящения восстановленного храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе, прошедшей 8 декабря 2014 года. На этой церемонии Полякова получила от патриарха Кирилла награду за участие в восстановлении храма. При этом было сказано, что она работает в МИД, и названо ее отчество — Александровна.

На другом видео Полякова сопровождает Лаврова и президента России Владимира Путина, которому провели экскурсию по храму в Царском Селе. «Чтобы находиться рядом с президентом во время таких мероприятий с ограниченным количеством участников, нужно пройти множество согласований, и тот факт, что Полякова попала в „свиту избранных“, говорит о ее особом статусе», — подчеркивают «Важные истории».

Женщина, близкая к Лаврову. Расследование «Важных историй» Важные истории

Узнав отчество Поляковой, издание выяснило, что она как минимум три раза сопровождала Лаврова в авиаперелетах — один раз в Сочи и два раза в Петербург. Журналисты также узнали номер Поляковой и с помощью одного из приложений выяснили, как она записана в телефонах других людей. В нескольких записных книжках Полякова была указана как Светлана Лаврова — хотя фамилию министра, судя по государственным базам данных, она никогда не носила. Лавров, как указано на сайте МИДа, женат и имеет дочь.

Полякова и ее дочь владеют недвижимостью более чем на миллиард рублей

Поляковой принадлежит 260-метровая квартира в жилом комплексе «Пречистенка 13» в районе так называемой «золотой мили» в Москве, которая может стоить более 700 миллионов рублей. Также у Поляковой есть апартаменты в Сочи и дом в Подмосковье, суммарную стоимость которых «Важные истории» оценили в 107 миллионов рублей. Помимо жилья, Полякова владеет одним автомобилем Porsche и двумя Mercedes.

Дочь Поляковой Полина училась в бизнес-школе Имперского колледжа в Лондоне, который входит в число самых престижных британских университетов. Она владеет несколькими компаниями, одна из которых — PPK Investments — зарегистрирована в одном из самых дорогих районов Лондона Кенсингтон. В доме по адресу регистрации компании дочь Поляковой в 2016 году квартиру за 4,4 миллиона фунтов стерлингов (более 440 миллионов рублей по курсу на дату покупки). На момент сделки девушке был 21 год.

Полякова занимается бизнесом, но не слишком успешно

Среди источников дохода Поляковой «Важные истории» упоминают не только работу в МИД, но и бизнес. Но, как указывает издание, связанные с ней компании, если судить по официальной отчетности, не приносят высоких доходов. Что это за компании и какова их прибыль, «Важные истории» не уточняют.

Раньше Полякова была совладелицей вышеупомянутого ресторана «Консул» в здании Дипломатической академии МИД. Это заведение получало госконтракты на организацию питания студентов и преподавателей академии. В 2012 году Полякова официально вышла из капитала «Консула». Сколько ресторан зарабатывал, когда частично принадлежал ей, «Важные истории» не пишут, но сообщают, что в 2015-2020 годах его выручка составила 97 миллионов рублей.

СМИ не в первый раз пишут про женщин, которых могут связывать близкие отношения с влиятельными российскими чиновниками, и имущество этих женщин. Ранее издание «Проект», признанное в России «нежелательной» организацией, выпустило расследования про «вторую жену» Рамзана Кадырова Фатиму Хазуеву и подругу Путина Светлану Кривоногих, а «Открытые медиа» и «Собеседник» рассказывали про бывшую гимнастку Алину Кабаеву, которой также приписывали отношения с Путиным.

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Пересказала Ольга Корелина