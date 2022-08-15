Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова. Он требует 2 миллиарда рублей за оскорбления в фейсбуке
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Бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, ответчиками по которому указан основатель «Тинькофф» Олег Тиньков и компания Meta.
Как сообщает «Интерфакс», иск подан в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, начало рассмотрения назначено на 16 августа.
По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова в Facebook. «Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича [Дерипаски — прим. „Медуза“]».
С Тинькова истец просит взыскать 2 миллиарда рублей в качестве компенсации морального и репутационного вреда. Материальных претензий к Meta в иске не заявлено. Дерипаска лишь просит суд обязать владельца фейсбука удалить «не соответствующую действительности информацию».
Какой именно пост Тинькова стал причиной обращения в суд бывшего руководителя «Русала» и En+ Group, не уточняется. В апреле обсуждалось, что Тиньков в комментариях в фейсбуке попросил не сравнивать его с Дерипаской, назвав его «олигархом и вором», а самого себя — честным предпринимателем. Страница Тинькова в фейсбуке на момент публикации новости была недоступна.