Жительнице Ярославля Светлане Зотовой, чья 19-летняя дочь Валерия проходит обвиняемой по делу о попытке поджога пункта сбора мобилизованных, предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщает «Зона солидарности» — проект помощи россиянам, которых преследуют из-за антивоенной позиции.

Поводом для обвинений стали комментарии, якобы размещенные Зотовой к постам в телеграм-каналах «Боец Анархист» и «Украина 24/7». Что это за комментарии, не уточняется. Зотова находится под подпиской о невыезде.

«Зона солидарности» 16 марта опубликовала, как утверждается, текст обращения Зотовой. Женщина рассказала, что 14 марта ее забрали в ФСБ. Там ее оскорбляли и угрожали физическим насилием, обещая, что «она все расскажет». «Что именно я должна была рассказать — я не знаю. Считаю, что сотрудники отдела унизили мое человеческое достоинство. Снимали на камеру: просили назвать фамилию, имя, отчество, год рождения и как я отношусь к . Я ответила: отрицательно», — рассказала Зотова.

Как сказано в обращении, после этого жительнице Ярославля вменили за то, что она якобы разместила «два сообщения с призывами об экстремизме» в телеграме в 2022 году. При этом Зотовой не показали полный текст сообщений, поэтому она не смогла подтвердить, писала она это или нет. Зотова добавила, что ее также спрашивали, считает ли она подрыв Крымского моста диверсией или терактом. Она не стала отвечать на этот вопрос.

Дочь Светланы, 19-летняя Валерия Зотова, задержана месяц назад. Телеграм-канал «Ярославль главный» (как пишет «ОВД-Инфо», он связан с силовиками) сообщил, что она «шпионила для СБУ» и была задержана при попытке поджечь здание, где собирали «гуманитарную помощь для Донбасса». Светлана Зотова уточнила «ОВД-Инфо», что речь идет о пункте сбора помощи для мобилизованных. В Ярославском областном суде заявили, что Валерия Зотова арестована по статье о покушении на совершение теракта.

В России уже преследовали целые семьи за антивоенную позицию.

Так, в декабре 2022 года жителя Читы Ивана Лосева оштрафовали по административной статье о «дискредитации» армии за пост с пересказом сна о президенте Украины Владимире Зеленском. В январе суд оштрафовал уже мать Лосева — Нелли Лосеву. Ее тоже признали виновной в «дискредитации» армии за «класс» в «Одноклассниках» под сообщением о гибели мобилизованных.

Также в декабре против жителя Тульской области Алексея Москалева, чья дочь Маша нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок, возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии. Москалев воспитывал дочь один. В начале марта его задержали, а девочку отправили в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних требует лишить Москалева родительских прав.

История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют

История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют