Мать читинца, оштрафованного за сон о Зеленском, оштрафовали за «класс» в «Одноклассниках» под сообщением о гибели мобилизованных

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Центральный районный суд Читы назначил местной жительнице Нелли Лосевой административный штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о «дискредитации» российской армии, сообщает со ссылкой на суд.

Лосеву оштрафовали из-за того, что она в соцсети «Одноклассники» поставила изображению с таким сообщением: «Стали поступать сведения о гибели мобилизованных, их будет все больше и больше, они не защищают Родину, родина сама напала на соседнюю страну. Люди гибнут просто так». Протокол в отношении Лосевой составили в декабре 2022 года.

Кроме того, отмечает издание, на Лосеву составили административный протокол по о неуважении к государству из-за того, что она поставила «класс» к изображению с текстом: «Для посетителей моей страницы: Путин — *****, Крым — это Украина, Россия ведет войну с Украиной». Суд рассмотрит этот протокол 1 февраля.

В декабре 2022 года тот же суд в Чите оштрафовал на 30 тысяч рублей сына Нелли Лосевой, Ивана Лосева. Его признали виновным по административной статье о «дискредитации» армии из-за его постов в соцсетях. Среди них, в частности, был пересказ сна, в котором президент Украины Владимир Зеленский спас Лосева от расстрела.

Административное, а также уголовное наказание за «дискредитацию» вооруженных сил России ввели вскоре после российского вторжения в Украину. По административной статье составили несколько тысяч протоколов. Уголовная ответственность предусмотрена за повторную «дискредитацию» армии. Известно об одном уголовном деле по статье о «дискредитации» — по нему проходит бывший мэр Екатеринбурга .

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