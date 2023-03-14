Связанное с российской пропагандой издание опубликовало статью с критикой фильма «Навальный». Текст написали с помощью нейросети, которая выдумала источники информации

с российской пропагандой англоязычное издание The Grayzone опубликовало статью, автор которой Люси Комисар обвиняет в дезинформации создателей документального фильма «Навальный» об отравлении российского политика. В частности, в статье утверждается, что задолго до Алексея Навального в 2020 году якобы было известно о том, что у него диабет и аллергия.

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс обратил внимание, что текст статьи был частично написан с помощью нейросети Write Sonic, которая придумывала источники информации.

Так, в утверждении об истории болезни Навального автор ссылается на PDF-файл c ответами искусственного интеллекта на вопросы о здоровье политика. Комисар также попросила нейросеть показать ссылки, которые подтверждают эту информацию. В ответ искусственный интеллект выдал ссылку на публикацию британского издания The Guardian 2014 года, где якобы упоминаются Навальный и Юлия Скрипаль. Однако на самом деле такой URL-адрес не существует, отмечает Хиггинс.

«Я также проверил, может ли эта информация существовать по другим URL-адресам, но ее просто не существует. <…> В случае с утверждениями о состоянии здоровья Навального нет реальных статей, подтверждающих это утверждение. ИИ, похоже, просто собрал воедино ответы из множества разных источников, многие из которых весьма сомнительны», — написал основатель Bellingcat в твиттере.

Как отмечает The Insider, в своей статье Комисар также ссылается на заслуживающие доверия источники, но искажает приведенные ими факты.

«Навальный» — документальный фильм канадского режиссера Дэниэла Роэра об отравлении российского политика Алексея Навального «Новичком», его лечении и возвращении в Россию. Картина была снята по заказу стримингового сервиса HBO Max и компании CNN Films.

Премьера «Навального» состоялась в январе 2022 года на фестивале «Сандэнс». Там же фильм получил приз зрительских симпатий. Кроме того, картину отметили премией Британской киноакадемии BAFTA.

«Навальный» в середине марта получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». В Кремле посчитали, что присуждение награды кинокартине о Навальном может иметь «определенный элемент политизации».

О чем этот фильм

Документальный фильм «Навальный» получил «Оскар» Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

О чем этот фильм

Документальный фильм «Навальный» получил «Оскар» Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ