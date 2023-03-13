Фильм «Навальный» получил премию «Оскар»

Фильм канадского режиссера Дэниэла Роэра «Навальный» получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает об отравлении Алексея Навального «Новичком», его лечении и возвращении в Россию.

Режиссер во время награждения поблагодарил расследователей Христо Грозева и Марию Певчих, а также семью Алексея Навального — жену Юлию, дочь Дарью и сына Захара. Все они получали премию на сцене вместе с режиссером. «Спасибо за вашу смелость. Весь мир с вами», — сказал Роэр.

«Я бы хотел посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным по всему миру», — заявил режиссер.

Юлия Навальная также произнесла короткую речь: «Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным. И наша страна станет свободной. Держись, моя любовь».

О чем фильм «Навальный»

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

О чем фильм «Навальный»

На фестивале «Сандэнс» показали документальный фильм «Навальный» от HBO и CNN Крайне маловероятно, что его покажут в России. Поэтому вот (очень) подробный пересказ

Фильм был снят по заказу стримингового сервиса HBO Max и компании CNN Films.

Помимо премии «Оскар», картина завоевала и другие награды. Она получила приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс», где в январе 2022 года прошла ее премьера, и две премии на фестивале Cinema Eye Honors. В феврале фильм получил премию Британской киноакадемии BAFTA.