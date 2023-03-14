Politico: Евросоюз разрабатывает свой закон об «иностранных агентах»

Европейский союз разрабатывает закон, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном из-за пределов ЕС. Эту информацию Politico подтвердили три источника.

По данным издания, в настоящий момент закон находится на очень ранней стадии обсуждения. Предполагается, что он будет похож на законы, которые действуют в и . Газета также пишет, что закон вряд ли будет распространяться на граждан ЕС, однако все коммерческие и некоммерческие организации будут обязаны сообщать о любых переводах средств из-за рубежа.

Как отмечает Politico, необходимость такого закона может быть обусловлена борьбой Евросоюза с иностранным влиянием. В пример приводится « » — коррупционный скандал, фигурантами которого являются депутаты Европарламента. По данным издания, именно после «Катаргейта» под руководством вице-председателя Еврокомиссии по вопросам юстиции Веры Йоуровой и началась работа над законопроектом.

Газета также сообщает, что в некоторые неправительственные организации уже разослали анкеты, в которых респондентов попросили подробно указать свои источники финансирования за пределами ЕС. В частности, такую анкету получила международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International.

Politico пишет, в течение недели Вера Йоурова проведет серию встреч с представителями неправительственных организаций, у которых планы подготовки законопроекта уже вызвали серьезное беспокойство.

В марте 2023 года парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об «иностранных агентах». Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривал появление в Грузии реестра «иностранных агентов» для некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые больше чем на 20% финансируются из-за рубежа, а также оформление в стране статуса «агент иностранного влияния».

Принятие этого закона вызвало международный резонанс. В США и Евросоюзе заявили, что такой закон будет ударом по демократии в Грузии, помешает стране вступить в НАТО и получить статус кандидата в ЕС. В свою очередь российские «иноагенты» подписали коллективное обращение к парламенту Грузии с просьбой не принимать закон, аналогичный тому, что действует в РФ.

Гражданское общество в Грузии также выступило с резкой критикой законопроекта, обвинив власти страны в подавлении свободы слова и попытке перенять российский опыт борьбы с ним. Впоследствии в Тбилиси начались масштабные протесты, в результате которых один законопроект об «иноагентах» был отозван, второй — отклонен во втором чтении.

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