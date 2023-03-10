Парламент Грузии отклонил во втором чтении закон об «иноагентах», который вызвал многотысячные акции протеста

Парламент Грузии отклонил во втором чтении закон об «иностранных агентах», сообщает телеканал Rustavi-2. По данным канала, против законопроекта проголосовали 35 депутатов, «за» — один человек. На голосовании присутствовали 112 депутатов, большинство из них воздержались.

Накануне правящая партия «Грузинская мечта» и парламентское большинство приняли решение об отзыве об «иноагентах». Из-за особенностей законодательства депутаты были обязаны провести голосование по одному из них во втором чтении.

Грузинский парламент 7 марта одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За документ проголосовали 76 депутатов. Само заседание парламента проходило на фоне массовых протестов.

После того, как законопроект был одобрен, протесты около здания парламента переросли в стычки с полицией. Сотрудники силовых структур жестко разгоняли митингующих водометами, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Позднее в МВД Грузии отчитались о задержании 133 человек. 9 марта стало известно, что большинство из задержанных отпустили.

Что происходит в Грузии

Парламент Грузии одобрил законопроект об «иноагентах». В центре Тбилиси — массовая акция протеста, полиция жестко разогнала демонстрантов США заявили, что законопроект «вдохновлен Кремлем»

Что происходит в Грузии

Парламент Грузии одобрил законопроект об «иноагентах». В центре Тбилиси — массовая акция протеста, полиция жестко разогнала демонстрантов США заявили, что законопроект «вдохновлен Кремлем»