В Грузии приняли в первом чтении закононопроект об «иноагентах». У здания парламента — массовая акция протеста, полиция применила слезоточивый газ
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об «иностранных агентах».
Как сообщает портал «Новости-Грузия», за принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» проголосовали 76 депутатов, против выступили 13 депутатов.
Голосование по еще одному варианту законопроекта об «иноагентах» под названием «О регистрации иностранных агентов» пройдет 9 марта.
Голосование проходило на фоне протестов, устроенных оппозицией. На проспекте Руставели собралось около 10 тысяч протестующих и их количество продолжает увеличиваться, сообщил российский общественный деятель Николай Левшиц, живущий в Тбилиси.
Полиция Тбилиси начала разгонять протестующих, сообщает корреспондент «Медузы» с места событий. Спецназ применил против протестующих слезоточивый газ, в полицейских кидают бутылки. Также протестующих разгоняют водометы.
Законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении, предусматривает, что в Грузии появится реестр «иностранных агентов», в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20% из-за рубежа.
Второй законопроект об «иноагентах», внесенный в парламент, предполагает, что статус «агента иностранного влияния» могут получить СМИ, НПО, а также любые физические и юридические лица, получающие финансирование из-за рубежа.