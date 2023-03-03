Из магазина App Store пропали приложения Sports.ru

Из App Store, магазина приложений для iOS, пропало приложение российского спортивного издания Sports.ru. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Как заметила «Медуза», в App Store также невозможно открыть тематические приложения Sports.ru, посвященные отдельным видам спорта.

В Google Play, магазине приложений для Android, приложения Sports.ru на данный момент доступны.

С чем связано исчезновение приложений из App Store, неизвестно. «Можем объяснить» отмечает, что владелец Sports.ru, основатель компании Faberlic и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев попал под западные санкции после начала полномасштабной войны России с Украиной.

Издание Sports.ru основано в 1998 году. По данным SimilarWeb, оно является вторым по посещаемости спортивным сайтом в России после Championat.com. Алексей Нечаев купил Sports.ru в феврале 2021 года. До этого его совладельцами были основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов, бывший главный редактор Юрий Дудь и футбольный агент Герман Ткаченко.

Накануне из App Store пропали все приложения банка «Тинькофф», который 25 февраля попал под санкции Евросоюза. В магазине Google Play приложение «Тинькофф» на данный момент доступно.