Основатель Faberlic Алексей Нечаев купил Sports.ru

У одного из крупнейших российских спортивных порталов Sports.ru сменился владелец. 100% акций издания приобрел инвестиционный фонд основателя Faberlic Алексея Нечаева. Сумма сделки не раскрывается.

В сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Международные проекты холдинга — Tribuna.com и Betting Insider — в сделку не входят и продолжат работать автономно.

Как говорится в сообщении Sports.ru, операционно в компании ничего не поменяется, команда продолжит работу в полном составе. Основатели Sports.ru Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров компании в роли наблюдателей.

Издание Sports.ru основано в 1998 году. Его ежемесячная аудитория сейчас превышает 20 миллионов человек. До сделки 67,75% компании принадлежало футбольному агенту, главе консалтинговой компании ProSports Management Герману Ткаченко, по 23,8% и 8% было у сооснователей Sports.ru Дмитрия Навоши и Дмитрия Степанова, еще 0,5% принадлежало журналисту и заместителю гендиректора портала Юрию Дудю.

Компания Faberlic была создана в 1997 году. Она производит косметику, одежду, обувь, аксессуары и представлена более чем в 20 странах. В 2020 году Алексей Нечаев основал партию «Новые люди», которая сразу же сумела пройти на сентябрьских выборах в четыре региональных заксобрания.