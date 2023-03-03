Два российских пограничника получили ранения в ходе «зачистки» Брянской области от «диверсантов»

Два сотрудника российской пограничной службы, проводившие «зачистку» в Брянской области, получили ранения, сообщают телеграм-каналы Astra и Shot со ссылкой на источники.

Подполковник Ренат Ц. и прапорщик Андрей В. получили осколочные ранения и контузии в ходе перестрелки с проникшими в регион с территории Украины бойцами «Русского добровольческого корпуса», пишет Astra.

Shot и Baza уточняют, что у пограничников осколочные ранения рук, их жизням ничего не угрожает. ФСБ и власти региона информацию о раненых пограничниках пока не подтверждали.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль Росгвардии подорвался на мине, когда проводил «зачистку» около села Сушаны в Брянской области. В результате четверо сотрудников Росгвардии получили легкие осколочные ранения.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что в ходе происшествия в Брянской области с огнестрельным ранением руки был госпитализирован 35-летний житель села Сушаны Олег Ж. Ранее из официальных сообщений властей было известно о двух погибших и раненом 11-летнем мальчике.

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2 марта власти Брянской области объявили, что в села Любечане и Сушаны приграничного Климовского района проникла «украинская диверсионно-разведывательная группа». В ФСБ заявили, что «выдавили» противника на территорию Украины, где по нему нанесли «массированный артиллерийский удар».

Ответственность за проникновение в Брянскую область на себя взяла группировка «Русский добровольческий корпус», которая утверждает, что воюет в составе ВСУ. Один из бойцов формирования рассказал, что на территорию России зашли около 45 человек, записали видео и «сделали засаду на две БМП». По его словам, РДК «с гражданскими не воюют» и призывают россиян «поднимать бунт и сражаться».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Брянской области произошел «террористический акт», который совершили «украинские неонацисты и их хозяева». В офисе президента Украины отрицают причастность Киева к событиям в Брянской области.