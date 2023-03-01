В России по новому закону о персональных данных засекретили сведения о собственниках недвижимости. Эти данные использовали в журналистских расследованиях

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», согласно которым Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписках Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без их личного согласия.

Возможность получения полной выписки в Росреестре сохраняется у супругов, кадастровых инженеров, нотариусов, сотрудников правоохранительных и судебных органов. Любые другие третьи лица не смогут получить эту информацию без подтверждающего заявления владельца недвижимости.

Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов утверждает, что новый закон, принятый Госдумой в июле 2022 года, направлен на пресечение противоправных манипуляций с жильем. «Давайте не будем забывать, что сведения о собственниках из Росреестра часто использовались „черными риелторами“, а информация из ЕГРН применялась для подделки документов. Кроме того, новый порядок поможет лишить недобросовестных участников рынка возможности перепродавать информацию из ЕГРН и создавать сайты-двойники в нарушение закона», — заявил он.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Выписками из Росреестра активно пользовались журналисты, занимавшиеся расследованиями о недвижимости чиновников. Команда Алексея Навального сообщала, что власти скрывают данные о владельцах недвижимости в Росреестре еще с 2016 года — тогда в базах недвижимости имена сыновей тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки Артема и Игоря заменили на кодовые обозначения ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

Издание «Проект» подсчитало, что еще до вступления в силу нового закона Росреестр засекретил сведения о как минимум 215 объектах недвижимости 66 семей высокопоставленных чиновников, силовиков и руководителей госкомпаний РФ. Среди них — президент РФ Владимир Путин, глава ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, президент «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, патриарх Кирилл.