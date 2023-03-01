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В России по новому закону о персональных данных засекретили сведения о собственниках недвижимости. Эти данные использовали в журналистских расследованиях

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», согласно которым Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписках Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без их личного согласия.

Возможность получения полной выписки в Росреестре сохраняется у супругов, кадастровых инженеров, нотариусов, сотрудников правоохранительных и судебных органов. Любые другие третьи лица не смогут получить эту информацию без подтверждающего заявления владельца недвижимости. 

Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов утверждает, что новый закон, принятый Госдумой в июле 2022 года, направлен на пресечение противоправных манипуляций с жильем. «Давайте не будем забывать, что сведения о собственниках из Росреестра часто использовались „черными риелторами“, а информация из ЕГРН применялась для подделки документов. Кроме того, новый порядок поможет лишить недобросовестных участников рынка возможности перепродавать информацию из ЕГРН и создавать сайты-двойники в нарушение закона», — заявил он.

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Выписками из Росреестра активно пользовались журналисты, занимавшиеся расследованиями о недвижимости чиновников. Команда Алексея Навального сообщала, что власти скрывают данные о владельцах недвижимости в Росреестре еще с 2016 года — тогда в базах недвижимости имена сыновей тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки Артема и Игоря заменили на кодовые обозначения ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

Издание «Проект» подсчитало, что еще до вступления в силу нового закона Росреестр засекретил сведения о как минимум 215 объектах недвижимости 66 семей высокопоставленных чиновников, силовиков и руководителей госкомпаний РФ. Среди них — президент РФ Владимир Путин, глава ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, президент «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, патриарх Кирилл.

Вот некоторые из расследований о недвижимости чиновников