Знакомая Путина Светлана Кривоногих сдает квартиру в Петербурге за 700 тысяч рублей. Там есть терраса с видом на Неву и шезлонг, покрытый золотой фольгой

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Екатерина Кузьмина / РБК / ТАСС

Миноритарный акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой Владимира Путина и якобы матерью его третьей дочери, сдает в аренду квартиру в доме на Каменном острове в Санкт-Петербурге за 700 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

Впервые о Светлане Кривоногих в ноябре 2020 года рассказало издание «Проект». Как говорилось в материале, эта женщина благодаря близкому знакомству с Владимиром Путиным в начале нулевых стала обладательницей многомиллиардного состояния. Издание оценивало нынешние активы Кривоногих и ее семьи в 7,7 миллиарда рублей. также утверждал, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, «феноменально похожа на президента России». В Кремле назвали материал «провокационной желтизной». В октябре 2021 года фамилия Кривоногих употреблялась в «Архиве Пандоры», содержащем документы офшорных регистраторов — в нем говорилось о наличии у нее квартиры в Монако стоимостью 3,6 миллиона евро. Кремль назвал «Архив Пандоры» набором «голословных утверждений и передергиваний».

Объявление о сдаче квартиры в доме по адресу 2-я Березовая аллея, 19, размещено на сайте агентства недвижимости Engel & Volkers.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», этот дом на 21 квартиру был построен в начале 2000-х годов компанией, связанной с банком «Россия». Квартиры там принадлежат крупным бизнесменам и людям, входящим, как считается, в ближний круг Путина: Аркадию Ротенбергу, Юрию Ковальчуку, Николаю Шамалову, Сергею Фурсенко, Алексею Мордашову.

«Би-би-си» выяснила, что Кривоногих является хозяйкой предлагаемой в аренду квартиры, так как в объявлении есть ее точная площадь — 447,4 квадратных метра. Это единственная квартира с такой площадью в доме, и именно она, по данным Росреестра, принадлежит Кривоногих. Она купила ее в 2004 году, сейчас рыночная стоимость квартиры составляет около 300 миллионов рублей.

Квартира занимает четыре этажа, связанных лифтом. На первом этаже расположены гостиная и терраса с видом на Неву, на втором — спальня и детская, на третьем — бар с домашним кинотеатром и итальянским дизайнерским шезлонгом, покрытым золотой фольгой. На цокольном этаже находятся гараж и комната ожидания для персонала.

«Би-би-си» отмечает, что впервые Engel & Volkers пыталось выставить квартиру в 2021 году через ЦИАН, однако после того как в агентство и самой Кривоногих позвонили журналисты, объявление было снято.

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