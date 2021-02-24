Предполагаемая дочь Путина Луиза Розова (та, которая третья) дала интервью журналу GQ. Про родство с президентом ее даже не спросили

Я смутно помню день, когда вышло , потому что потом лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я готовила запеканку, мне позвонил друг и все рассказал — я легла в кровать и больше не вставала. Не очень приятно, когда нарушают твое спокойствие, когда незнакомые люди начинают копаться в твоей жизни. После этого я стала удалять из инстаграма собственные фотографии, чтобы они не тиражировались. Негативные комментарии пишут люди, обиженные жизнью — я не против, пусть пишут, это никак не касается меня. Но, в основном, молодежь просто приходит порофлить, никаких угроз я не получала. Раньше я была чувствительным человеком, но сейчас меня не обижают комментарии людей, я быстро приспособилась. На повседневную жизнь расследование тоже повлияло — например, один мой знакомый неожиданно написал и попросил автограф. Если брать юные фотографии Путина, то я на него, наверное, . Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича.

Это приблизительный пересказ интервью Луизы Розовой журналу GQ. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами. Полностью интервью можно прочитать тут.

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Пересказал Григорий Левченко