Министерство культуры вместе с Минобороны России формирует агитационные бригады, куда входят артисты «из самых разных регионов, самого разного жанра и самого разного возраста». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы», — сообщила Любимова, отметив, что работа с Минобороны «идет постоянно и слаженно».

Министр не назвала имен артистов и названия коллективов, которых включают в агитбригады. Однако, по ее словам, они сами просят дать им возможность «поучаствовать, помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они».

Источники газеты «Ведомости» еще в октябре сообщали, что по поручению замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко в войсковые части, где обучали мобилизованных, начали выезжать агитационно-пропагандистские бригады.

По словам одного из собеседников издания, такие бригады должны были заниматься «поднятием боевого настроя» призывников и состояли из лектора общества «Знание», представителя «Боевого братства», федерального депутата и творческого коллектива.

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