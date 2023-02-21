Военная разведка Украины: в России готовят массовую мобилизацию студентов

В России в рамках новой волны мобилизации готовятся массово призывать на фронт студентов очных отделений вузов, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Для этого создаются так называемые „участки оповещения“, которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения», — говорится в сообщении украинской разведки.

В подтверждение этой информации ГУР публикует копию приказа от 9 февраля, приписываемого руководству Томского государственного педагогического университета.

В документе содержится требование выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на «участках оповещения». При этом, как утверждается, включение в состав «участков» происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников.

Такие же распоряжения получили сотрудники Новосибирского педагогического университета и Томского политехнического университета, говорят в ГУР.

Важно, что для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года «частичная мобилизация» официально так и не была завершена.

Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля — начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, как утверждают российские власти, завершилась в конце октября. Однако Владимир Путин до сих пор не подписал указа о ее завершении. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые положения указа продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».

В рамках мероприятий по «частичной мобилизации» Путин подписывал указ об отсрочке от мобилизации для студентов, которые очно или очно-заочно учатся в вузах и колледжах и которые получают образование впервые. Также от мобилизации освобождали аспирантов и учащихся вечерних отделений образовательных учреждений, в том числе частных вузов, имеющих государственную аккредитацию.

Украинские власти уже не раз заявляли, что в России готовят новую волну мобилизации. По разным прогнозам, ее должны были начать в середине января или ближе к годовщине вторжения в Украину.