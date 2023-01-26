Генштаб ВСУ заявил о подготовке Россией новой волны мобилизации в конце февраля

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пишет, что в Крыму продолжается подготовка к новой волне мобилизации. По данным украинских военных, она должна начаться в конце февраля. До 29 января, говорится в сводке Генштаба ВСУ, все государственные и частные учреждения должны подать списки сотрудников на бронь.

Также, по данным ВСУ, с 1 февраля на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены все ремонтные и строительные работы, в выделенные на них средства будут перенаправлены на военные нужды. Идет ли речь только о Крыме, из сводки Генштаба ВСУ не ясно.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.

В сентябре 2022 года в России была объявлена мобилизация. Пункт президентского указа, в котором говорилось о том, сколько всего людей планируется отправить на войну, был засекречен. В ноябре было объявлено о завершении мобилизации, однако соответствующий указ президента издан не был — власти РФ заявили, что в этом нет необходимости.

Неоднократно появлялись сообщения о подготовке новой волны мобилизации. В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что ее могут начать 10 декабря, позднее появлялись сообщения о начале нового этапа мобилизации в середине января. Власти России отрицают, что мобилизацию собираются возобновить.

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