Минпросвещения решило проводить «Разговоры о важном» для родителей

Внеурочные патриотические занятия «Разговоры о важном» будут проводить не только для школьников, но и для их родителей. Формат таких бесед прорабатывается, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы приняли решение, чтобы „Разговоры о важном“ были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — заявил министр на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

Кравцов также рассказал, что с «Разговоров о важном» и церемонии поднятия флага России каждую неделю будут начинать занятия в педагогических вузах, подведомственных министерству.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

С 1 сентября 2022 года учебная неделя в российских школах начинается с исполнения гимна и поднятия государственного флага. Сразу после этого школьникам проводят «Разговоры о важном». В рамках этих внеурочных занятий учащимся среди прочего рассказывали о .

16 сентября стало известно, что передачу «Разговоры о важном», дублирующую одноименные занятия в российских школах, начали показывать по Первому каналу. В самом проекте заявили что программа «будет интересна как ребятам, которые в этот день по какой-то причине остались дома, так и их родителям».