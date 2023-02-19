Макрон: Франция хочет победы Украины, но никогда не выступала за «полный разгром» России

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Россия потерпела поражение в войне с Украиной. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, возвращаясь с Мюнхенской международной конференции по безопасности.

Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свою позицию. Но я убежден, что, в конце концов, это не завершится военным путем. Я не считаю, как некоторые, что мы должны стремиться к полному разгрому России, атакуя Россию на ее земле. Эти наблюдатели хотят, прежде всего, сокрушить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции.

По словам французского лидера, «необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров». При этом президент Франции считает, «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы».

Макрон также заявил, что «все варианты, кроме Владимира Путина в рамках нынешней системы» в России «кажутся ему хуже», чем российский президент. Le Figaro поясняет, что в качестве таких вариантов французский лидер имел в виду основателя Евгения Пригожина и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По словам Макрона, он хотел бы, чтобы режим в России сменился демократическим путем по инициативе гражданского общества, но не очень верит, что это произойдет.

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В июне 2022 года Эммануэль Макрон заявил, что Россию «нельзя унижать, чтобы когда бои прекратятся, можно было найти выход из ситуации дипломатическим путем». В декабре французский лидер предложил подумать о гарантиях безопасности для России, «когда она вернется за стол переговоров».

Представители российских властей неоднократно заявляли, что готовы вести мирные переговоры с властями Украины, но только на своих условиях - без обсуждения возврата аннексированных территорий. Они отмечали, что переговоры не проходят из-за позиции Киева.

Власти Украины, в свою очередь, заявляли, что не готовы к ультиматумам и переговорам с действующим президентом России. В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, с кем вести переговоры в РФ, и кто в стране действительно принимает решения.

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