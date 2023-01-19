«Я не понимаю, жив ли Путин и кто принимает решения». Зеленский заявил, что не понимает, с кем в России вести переговоры

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, с кем в России вести переговоры, и не уверен, что президент РФ Владимир Путин жив. Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи на «Украинском завтраке» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Трансляцию мероприятия вел фонд Виктора Пинчука.

Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на , что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, он ли принимает решения или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации.

Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Когда мы говорим «мирные переговоры» — я не совсем понимаю, с кем… Мне кажется Россия должна сначала найти «кого-то», а потом предложить «что-то».

Отвечая на вопрос о переговорах с Россией, Зеленский также отметил, что во время его президенства украинская сторона сделала все, чтобы освободить свои земли с помощью дипломатии, и постоянно предлагала переговоры. «Но кто-то не хотел, потом у кого-то не было времени, кто-то не верил, а кто-то выдвигал условия», — сказал лидер Украины.

В Кремле, комментируя слова Зеленского, заявили, что Россия и Путин — большая проблема для Украины и ее лидера.

Чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, что и Россия, и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны как Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чем раньше Украина «проявит готовность учитывать требования России», тем быстрее украинский народ восстановится «после трагедии, которую киевский режим устроил».

Представители российских властей неоднократно заявляли, что готовы к мирным переговорам с Украиной. По их словам, диалог не происходит из-за позиции Киева. При этом отмечалось, что переговоры могут пройти только на условиях РФ. Среди прочего, по мнению Москвы, на них не должны обсуждать возвращение аннексированных украинских территорий. Украина, в свою очередь, заявляла, что не готова к ультиматумам и переговорам с действующим президентом России.

Как ранее писала «Медуза», Владимир Путин не готов отказываться от притязаний на украинские территории, а своими словами о переговорах лишь пытается выиграть время для подготовки нового наступления на фронте.