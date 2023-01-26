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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует встреча с президентом России, а сам Владимир Путин после вторжения в Украину для него никто. Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News.

«Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить. Потому что мы уже встречались в „нормандском формате“ перед вторжением России. Я увидел человека, который говорит одно, а делает другое», — сказал Зеленский в ответ на вопрос, поможет ли встреча с Путиным остановить войну.

Украинский лидер , что не понимает, кто в России принимает решения. «Кто он [Путин] для меня? После полномасштабного вторжения он для меня никто», — добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что не хочет воевать на территории России. «Я просто хочу, чтобы они [Россия] как можно скорее прекратили войну и покинули нашу страну, — добавил он. — Я могу вам точно сказать, что, если они уйдут с наших территорий, война прекратится».

Зеленский признал, что российские силы продвигаются на востоке Украины. При этом войска РФ несут большие потери, отметил он. «Это просто запредельное число. Им плевать на это. Они не считают своих людей», — заявил президент.

Он отметил, что Россия несет гораздо большие потери в этой войне, чем Украина. По его словам, с российской стороны «тысячи погибших» военнослужащих. Потери украинской стороны он называть не стал, сказав, что точных данных у него нет.

Зеленский уверен, что Россия, как и до вторжения, не хочет переговоров: «Так решил президент Путин. Он не хочет переговоров, потому что не хочет мира».

Я убежден, что он ведет большую войну. А о том, что весь мир сейчас помогает Украине, он не думает. Он считает: «Что ж сейчас не получается в Украине, подождем. Мир не останется единым, они устанут, и я продвинусь дальше». Но после Украины, если мы не выстоим, будут и другие страны.

В ответ на интервью президента Украины в Кремле заявили, что Зеленский «сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина».

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