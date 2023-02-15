РИА Новости: Госдума и Совет Федерации 22 февраля соберутся на внеплановое заседание

Госдума и Совет Федерации 22 февраля проведут внеплановое заседание. Об этом РИА Новости сообщил источник в верхней палате российского парламента.

«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы», — сказал собеседник агентства.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил, что 22 февраля пройдет заседание. По его словам, в этот день верхняя палата рассмотрит «законы об интеграции в правовое поле РФ, которые должны быть приняты до 1 марта».

Ранее стало известно, что 21 февраля президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. 22 февраля, по данным источников РБК, РИА Новости и ТАСС, Кремль планирует провести в Лужниках масштабный митинг-концерт с участием президента.

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22 февраля 2022 года Госдума и Совет Федерации одобрили признание независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также ратифицировали соглашения о сотрудничестве с ними. Кроме того, 22 февраля Совфед разрешил президенту России Владимиру Путину ввести войска в ДНР и ЛНР. Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.

Meduza