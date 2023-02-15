Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что останется на посту по просьбе Зеленского. Ранее СМИ сообщали, что он уйдет в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью агентству Reuters, что президент страны Владимир Зеленский попросил его остаться во главе оборонного ведомства.

На вопрос журналистов, собирается ли он возглавлять Минобороны Украины в ближайшие месяцы, Резников сказал: «Да, это было решение моего президента».

В начале февраля украинские СМИ сообщали, что Резников покинет пост, а на его место придет начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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Слухи о замене министра обороны пошли после того, как в конце января в Украине из-за коррупционных скандалов были уволены несколько высокопоставленных чиновников.

В один из скандалов попало Минобороны Украины: ведомство обвинили в закупках продовольствия для военнослужащих по ценам в два-три раза дороже обычных розничных. Из-за этого ушел в отставку заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов, а также был уволен директор департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий, подписывавший контракты.

14 февраля с должностей замминистра обороны были уволены еще два чиновника: Иван Руснак и Олег Гайдук. Место Руснака занял генерал-лейтенант Александр Павлюк, командовавший обороной Киева.

Сам Алексей Резников на фоне слухов о своей отставке говорил, что «ни один чиновник не вечен в кресле». Он отмечал, что решение о его увольнении может принять только Зеленский: «Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения. А дальше буду делать то, что мне предложит Зеленский. Я буду делать все для нашей победы».

Как замена министра обороны во время войны может сказаться на ситуации в Украине

В Киеве продолжаются «кадровые решения». Теперь в отставку (почти наверняка) уйдет министр обороны Алексей Резников — именно он договаривался о поставках западного оружия «Медуза» рассказывает, что это означает на фоне нового наступления российской армии

Как замена министра обороны во время войны может сказаться на ситуации в Украине

В Киеве продолжаются «кадровые решения». Теперь в отставку (почти наверняка) уйдет министр обороны Алексей Резников — именно он договаривался о поставках западного оружия «Медуза» рассказывает, что это означает на фоне нового наступления российской армии