В небе над США сбили очередной неопознанный объект

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил США сбил неопознанный летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой.

По данным Пентагона, летательный аппарат впервые был замечен в субботу, 11 февраля, над штатом Монтана. В воскресенье его наблюдали в Висконсине и Мичигане. Объект был сбит по приказу Джо Байдена, когда находился на высоте примерно шести тысяч метров над озером Гурон. По заявлению американских властей, объект представлял из себя восьмиугольную конструкцию и представлял потенциальную угрозу для гражданской авиации.

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С начала февраля это уже четвертый объект, сбитый в небе США и Канады. 4 февраля американские военные сбили над акваторией Атлантического океана исследовательский аэростат, принадлежавший Китаю. В Госдепартаменте США заявляли, что воздушный аппарат был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и был частью разведывательной программы КНР.

10 февраля в небе над Аляской был сбит неопознанный аппарат, на следующий день еще один сбили в воздушном пространстве Канады. Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал США Глен ван Херк заявил журналистам, что не исключает вероятность внеземного происхождения сбитых объектов в небе над Северной Америкой. Однако позже в администрации президента США отвергли подобные размышления.

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