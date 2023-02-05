Американские военные сбили китайский аэростат, летавший над США. Китай заявил протест

Истребители Северного командования Вооруженных сил США сбили китайский аэростат, замеченный ранее в воздушном пространстве страны.

По воздушному аппарату выпустили ракету, когда он находился над акваторией Атлантического океана у побережья Южной Каролины. Перед началом операции Федеральное управление гражданской авиации США приостановило работу трех аэропортов в Северной и Южной Каролине.

В Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден распорядился сбить китайский зонд еще 1 февраля, однако Минобороны из соображений безопасности выжидало, пока аэростат не окажется над территориальными водами США.

Военное ведомство утверждает, что воздушный аппарат использовался Китаем для наблюдения за стратегическими объектами на территории США. В КНР ранее заявляли, что аэростат использовался в метеорологических целях.

Китайский МИД заявил протест «против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат». «Китай после проверки уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в [воздушное пространство] США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация », — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства. Дипломаты добавили, что КНР оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы.

Подробнее об аэростате

В воздушном пространстве США летает китайский аэростат. Пекин уверяет, что он не для разведки, а для сбора метеоданных Пентагон опасается сбивать аппарат — и вот почему

Подробнее об аэростате

В воздушном пространстве США летает китайский аэростат. Пекин уверяет, что он не для разведки, а для сбора метеоданных Пентагон опасается сбивать аппарат — и вот почему