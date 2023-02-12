В воздушном пространстве Канады был сбит неопознанный летательный аппарат. Накануне подобное произошло в США

Вечером 11 февраля Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сбило неопознанный летательный аппарат в воздушном пространстве Канады, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что объект летел на высоте около 12 километров и был сбит на северо-западе страны примерно в 160 километрах от границы США и Канады. Вооруженные силы страны и Королевская конная полиция начали операцию по сбору обломков аппарата для их дальнейшего изучения.

Это уже третий объект, сбитый американским военными за последнюю неделю: 4 февраля США сбили китайский аэростат-разведчик, а 10 февраля над Аляской был сбит еще один неопознанный летательный аппарат.

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В начале февраля власти США сообщили, что американские военные несколько дней отслеживали китайский аэростат, летавший в воздушном пространстве страны. Позднее МИД Китая заявил, что это был исследовательский аэростат, который сбился с курса и случайно оказался в США.

4 февраля американские военные сбили аэростат над акваторией Атлантического океана. Позднее в Госдепартамента США заявили, что сбитый воздушный аппарат был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и был частью разведывательной программы КНР.

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