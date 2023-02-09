В США заявили, что сбитый китайский аэростат был оснащен оборудованием для разведки и сбора данных

Китайский аэростат, сбитый американскими военными у побережья Южной Каролины, был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и был частью разведывательной программы КНР, охватывающей более чем 40 стран на пяти континентах. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Американские самолеты при наблюдении за аэростатом заметили, что тот был оборудован антеннами, которые, вероятно, могли принимать сигналы связи и определять местоположение объектов, передававших их. На воздушном шаре также были установлены солнечные батареи для обеспечения работы этой техники.

При этом США не знают точно, какие именно данные собирал китайский аэростат и за какими объектами следил, заявили американские чиновники. Они заверили, что Вашингтон предпринял меры для защиты своих ядерных объектов и переговоров между ведомствами.

Власти США уверены, что компания-производитель аэростата связана с вооруженными силами Китая. Ее название в Госдепе не уточнили. В ведомстве отметили, что на сайте этой компании опубликованы рекламные видео, как подобные аэростаты с таким же оборудованием ранее пролетали над США и другими странами.

Вашингтон рассмотрит возможность принятия мер против компаний, связанных с армией Китая и причастных к вторжению аэростата в воздушное пространство США, заявили в Госдепе. Кроме того, власти США намерены рассмотреть возможность принятия «мер по разоблачению и борьбе с масштабной слежкой со стороны КНР, которая представляет угрозу нацбезопасности США», их союзникам и партнерам.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В начале февраля стало известно, что военные США несколько дней отслеживали китайский аэростат, летавший в воздушном пространстве страны. В Китае заверяли, что воздушный шар использовался в метеорологических целях и случайно оказался на территории США, сбившись с курса. В Пентагоне считали, что аппарат вел наблюдение за американскими стратегическими объектами.

4 февраля военные США сбили аэростат над акваторией Атлантического океана. МИД Китая заявил протест «против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».

История с аэростатом разворачивается на фоне кризиса в отношения Китая и США. Последнее обострение между странами произошло после того, как в 2022 году спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который власти КНР считают своей территорией. В конце января генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан говорил, что в 2025 году из-за Тайваня между США и Китаем может начаться война.

Подробнее об истории с аэростатом

В воздушном пространстве США летает китайский аэростат. Пекин уверяет, что он не для разведки, а для сбора метеоданных Пентагон опасается сбивать аппарат — и вот почему

Подробнее об истории с аэростатом

В воздушном пространстве США летает китайский аэростат. Пекин уверяет, что он не для разведки, а для сбора метеоданных Пентагон опасается сбивать аппарат — и вот почему