Над США заметили разведывательный аэростат. Пентагон считает, что он может принадлежать Китаю

Военные США в последние несколько дней отслеживают над северной частью страны разведывательный аэростат. Об этом сообщает CNN со ссылкой представителя Пентагона Патрика Райдера.

«Мы уверены, что этот аэростат-разведчик принадлежит Китаю. В течение последних нескольких лет мы уже наблюдали подобную деятельность», — заявил представитель Пентагона.

Райдер отметил, что власти США не намерены сбивать аэростат, поскольку из-за высоты своего полета он не представляет угрозы для гражданской авиации. Также военные считают, что он не представляет угрозы с точки зрения разведки, так как Китай уже обладает равнозначной информацией благодаря своим спутникам.

Тем не менее американские власти связались с китайским правительством «по нескольким каналам в Вашингтоне и Пекине».

Где сейчас находится аэростат, неизвестно. Райдер заявил, что он пролетает над «рядом секретных мест». Ранее телеканал NBC сообщал, что аэростат был замечен 31 января над Биллингсом в штате Монтана. До этого он пролетел над Канадой и Алеутскими островами.

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