Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

Глава генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан заявил, что война между Китаем и США из-за Тайваня может начаться в 2025 году. Об этом он написал в служебной записке, направленной подчиненным, сообщает NBC News.

«Надеюсь, я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что воевать придется в 2025 году», — сказано в сообщении генерала. Майк Минихан отметил, что в 2024 году и в США, и на Тайване пройдут президентские выборы, и председатель КНР Си Цзиньпин может воспользоваться этим, чтобы попытаться захватить Тайвань.

Командующий поручил офицерам до 28 февраля доложить обо всех крупных мероприятиях, связанных с подготовкой к сражению с Китаем. Также офицерам предписали в марте «рассмотреть свои личные дела» и решить юридические вопросы.

Представитель командования воздушных перебросок подтвердил подлинность отправленной служебной записки. Он отметил, что приказы генерала основаны на усилиях, которые проводились еще в 2022 году для подготовки «к будущему конфликту, если сдерживание не сработает».

Представитель министерства обороны США, в свою очередь, заявил, что комментарии Майка Минихана «не отражают точку зрения министерства на Китай», а Пентагон стремится сохранить Индо-Тихоокеанский регион «мирным, свободным и открытым».

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Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью, но де-факто Пекин не контролирует остров с момента окончания гражданской войны и создания КНР в 1949 году.

В августе 2022 года власти Китая заявили, что Пекин «готов создать широкое пространство для мирного воссоединения» с Тайванем, а силовой сценарий захвата острова будет возможен «в качестве крайней меры в ситуации, когда не будет другого выбора».

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