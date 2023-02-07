Верховная рада назначила новых глав СБУ и МВД Украины

Верховная рада назначила на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы, сообщает УНИАН.

За это решение проголосовали 324 депутата. На заседании парламента присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который призвал поддержать кандидатуру Малюка.

Кроме того, парламентарии утвердили кандидатуру нового министра внутренних дел Украины — им стал Игорь Клименко, ранее занимавший пост руководителя Национальной полиции страны. За него проголосовал 321 депутат. Клименко выдвинули на должность главы МВД после гибели прежнего руководителя ведомства Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах 18 января.

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Василий Малюк, занимавший пост первого заместителя главы СБУ, был назначен врио руководителя спецслужбы в июле 2022 года указом президента Украины. Тогда же были отстранены прежний глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова — из-за расследования о связях сотрудников этих ведомств с российскими спецслужбами. Баканов — друг детства Владимира Зеленского. Он занимал пост главы СБУ с августа 2019 года.

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