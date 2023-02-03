Neue Zurcher Zeitung: глава ЦРУ предлагал России 20% территорий Украины в обмен на прекращение войны

В середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Дальнейшая реакция Киева и Москвы повлияла на решение о поставках танков Украине, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

Как рассказали два высокопоставленных источника издания во власти Германии, в январе Бернс посетил Киев и Москву, предложив воюющим сторонам урегулировать конфликт.

Киеву глава ЦРУ предложил «мир в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир». Размер территории, о которых шла речь, достигал 20% площади Украины, что сопоставимо с Донбассом, говорят собеседники газеты.

Обе стороны ответили на предложения отказом. Украина отказалась от разделения своих территорий. Россия отказалась, поскольку считает, что в долгосрочной перспективе выиграет войну.

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Как утверждают источники Neue Zurcher Zeitung, после «провала» миссии Бернса в Киеве и Москве, Байден решил одобрить поставку Украине танков Abrams. Это решение, в свою очередь, разблокировало поставки немецких танков Leopard.

Неназванный сотрудник ЦРУ заявил Newsweek, что сообщения Neue Zurcher Zeitung о тайной поездке Бернса в Россию и предложении, которое он выдвинул от имени Белого дома, «совершенно ложные». Заместитель пресс-секретаря Совета нацбезопасности США Шон Дэветт сказал изданию, что публикация швейцарской газеты «не точна».

О том, что Бернс тайно посещал Киев в середине января, сообщала газета The Washington Post. По ее данным, директор ЦРУ проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своих ожиданиях относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы».

Обновление: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об этой публикации Neue Zurcher Zeitung, сказал: «Это все „утка“», воздержавшись от более развернутых комментариев, сообщает «Интерфакс».

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