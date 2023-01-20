The Washington Post: директор ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать Зеленскому о военных планах России

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В конце прошлой недели директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал с тайным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе встречи Бернс проинформировал Зеленского о своих ожиданиях относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы».

В свою очередь для Зеленского и представителей украинской разведки главным вопросом встречи было то, как долго Украина сможет рассчитывать на военную помощь США и стран Запада, после того как республиканцы получили большинство в палате представителей Конгресса США.

Бернс отметил безотлагательность момента на поле боя, а также признал, что в какой-то момент помощь будет получить труднее, утверждают источники The Washington Post.

После встречи у Зеленского и его помощников осталось впечатление, что поддержка Киева со стороны администрации президента США Джо Байдена остается сильной, а финансирования для Украины хватит по крайней мере до июля или августа, говорят собеседники издания.

По их словам, сейчас Киев менее уверен, что конгресс США примет еще один многомиллиардный пакет дополнительной военной помощи для Украины.

В конце декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2023 финансовый год на сумму 1,7 триллиона долларов. При этом 44,9 миллиарда долларов из них будут выделены на помощь Украине и странам НАТО.

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