Байден подписал бюджет США на 2023 год. Почти 45 миллиардов долларов в нем заложены на помощь Украине

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Президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2023 финансовый год (начался в октябре) на сумму 1,7 триллиона долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как написал президент в твиттере, подписанный им документ «завершает год исторического прогресса».

По словам Байдена, среди прочего законопроект предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийных бедствий, борьбу с насилием в отношении женщин, а также важнейшую помощь Украине.

На оборонные расходы в бюджете США выделено 858 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в 2022 году. 44,9 миллиарда долларов будут выделены на помощь Украине и странам НАТО.

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