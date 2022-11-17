Республиканцы получили большинство в палате представителей США
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Республиканцы обеспечили себе контроль в палате представителей Конгресса США, набрав минимально необходимое большинство в 218 мест. У демократов — 210 мест, сообщает CNN.
Президент США Джо Байден уже поздравил с победой лидера меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти, подчеркнув, что самое главное — это работать на благо американцев, независимо от партийной принадлежности.
«Как я сказал на прошлой неделе, будущее слишком многообещающе, чтобы оказаться втянутыми в политическую войну. Американский народ хочет, чтобы мы добивались результатов. Они хотят, чтобы мы сосредоточились на вопросах, которые важны для них, и на том, чтобы сделать их жизнь лучше. И я буду работать с любыми — республиканцами или демократами, — чтобы добиваться результатов», — заявил президент США.
Ранее Демократическая партия смогла сохранить контроль над сенатом США, получив 50 мест из 100. В случае «ничейного» голосования вице-президент Камала Харрис, председательствующая в сенате, сможет дать демократам необходимый перевес голосов.
Последние два года Демократическая партия контролировала верхнюю и нижнюю палаты Конгресса, благодаря чему могла принимать любые законы без согласия республиканцев. Теперь, когда Республиканская партия получила большинство в палате представителей, она сможет помешать повестке администрации президента США Джо Байдена. Ожидается, что новая расстановка сил в Конгрессе может отразиться на выделении помощи Украине, а также вызовет серьезные трения относительно увеличения бюджетных расходов и налоговой политики.