В США демократы сохранили контроль над сенатом

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Демократическая партия США сохранила контроль над сенатом в результате победы в штате Невада действующего сенатора Кэтрин Кортес-Масто.

Ее противник, кандидат от Республиканской партии Адам Лаксалт некоторое время лидировал по ходу подсчета голосов. После подсчета 98% бюллетеней, согласно данным на сайте Politico, у Кортес-Масто 48,8% голосов, у Лаксалта — 48,1%.

В результате демократы гарантировали себе в сенате 50 мест из 100; в случае «ничейного» голосования на их стороне будет еще один голос — вице-президента Камалы Харрис, которая председательствует в сенате.

Судьба еще одного сенаторского кресла определится в декабре в ходе второго тура голосования в Джорджии, где выборы 8 ноября не выявили победителя.

Какая партия получит большинство голосов в Палате представителей, пока неизвестно. По данным на 13 ноября, республиканцы гарантировали себе 211 мест, а демократы — 203. Для контроля над палатой нужно 218 голосов.