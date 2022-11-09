Республиканцы обошли демократов на выборах в палату представителей. Борьба за сенат продолжается Главное о выборах в США

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Голосование на промежуточных выборах в городе Фредерик, штат Мэриленд, 8 ноября 2022 года Ricky Carioti / The Washington Post / Getty Images

В США завершилось голосование на промежуточных выборах. 8 ноября жители страны переизбирали в полном составе, треть и 36 из 50 губернаторов штатов. Также прошли выборы регионального и муниципального уровней. Последние участки закрылись на Аляске и Гавайях утром 9 ноября по московскому времени. Подсчет бюллетеней продолжается. Результаты этих выборов повлияют на дальнейшие два года президентства Джо Байдена и политику США, в том числе поддержку Украины в войне с Россией.

Республиканцы лидируют в палате представителей. Согласно предварительным данным СМИ, большинство мест в нижней палате конгресса США займут представители Республиканской партии. По оценкам The New York Times, у них 193 места из 435, у демократов — 166. По данным CNN, республиканцам отойдут 193 места, их оппонентам — 170. Fox News сообщает, что у республиканцев 195 мест в палате представителей, у демократов — 166. Оценка NBC: 218 мест у республиканцев, 217 — у демократов.

Борьба двух партий за контроль над сенатом продолжается. Сначала СМИ отдавали примерно равное количество голосов представителям обеих партий, позже демократы вырвались вперед. По данным NBC и The New York Times, Демократическую партию в сенате (всего 100 мест) будут представлять 48 человек, Республиканскую — 47. По оценкам CNN и Fox News, партии продолжают равное противоборство — у каждой по 48 мест.

При этом, отмечает CNN, и демократам, и республиканцам удалось защитить свои ключевые места в сенате. По предварительным данным, демократы выиграли борьбу в двух ключевых гонках — Колорадо (Майкл Беннет) и Нью-Гэмпшире (Крис Паппас) — и лидируют с существенным отрывом в борьбе в Аризоне. По итогам подсчета половины бюллетеней в этом штате Fox News и CNN сообщили, что демократа Марка Келли поддержали 56% избирателей, республиканца Блейка Мастерса — чуть более 41%.

В Пенсильвании на выборах в сенат после подсчета более 90% голосов демократ Джон Феттерман опередил республиканца Мехмета Оза на 2,5%. Еще в одном ключевом штате — Джорджии — действующий сенатор-демократ Рафаэль Уорнок опережает своего соперника-республиканца менее чем на 1%. В свою очередь, республиканцев избрали во Флориде (Марк Рубио) и Огайо (Джей Ди Вэнс).

Почему именно на эти гонки стоит обратить внимание Выборы в конгресс США называются «промежуточными», но это не значит, что от их результатов ничего не зависит — например, поддержка Украины в войне Объясняем, за чем стоит следить

На выборах губернаторов, по предварительным данным CNN, республиканцы лидируют в 16 штатах, демократы — в 11. Одной из главных побед стало переизбрание представителя Республиканской партии Рона Десантиса во Флориде. Как сообщает телеканал, ему удалось заручиться поддержкой латиноамериканского населения, которое традиционно голосует за демократов.

Большинство избирателей оказались недовольны Джо Байденом после двух лет президентства. По результатам опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, 53% избирателей не хотят, чтобы действующий президент США баллотировался на второй срок в 2024 году. Чуть больше половины опрошенных заявили, что политика Байдена наносит ущерб стране, еще около трети придерживаются противоположного мнения.

В свою очередь, самым важным фактором, который влиял на принятие решений избирателей при голосовании на промежуточных выборах, оказалась инфляция. На втором месте — запрет абортов.

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