Волгоградский губернатор не появился на параде в честь 80-летия Сталинградской битвы. Он может быть на карантине перед встречей с Путиным

В Волгограде 2 февраля прошел военный парад в честь 80-й годовщины победы в , однако на мероприятии не появился губернатор области Андрей Бочаров, пишет местное издание V1.ru.

Бочаров, пишет издание, пропал из информационного поля 24 января. После этой даты ни в пресс-службе администрации Волгоградской области, ни в СМИ не появлялось упоминаний о личных визитах губернатора, выездных совещаниях или заседаниях с его непосредственным участием. В пресс-службе на вопрос журналистов о местонахождении губернатора не ответили.

Издание также отмечает, что, согласно порталу правовой информации, Бочаров накануне 24 января подписал более десятка постановлений, а после этой даты все документы подписывают его заместители, получившие формальный статус временно исполняющих обязанности губернатора.

По версии V1.ru, Бочаров находится на карантине перед визитом президента России Владимира Путина, который состоится 2 февраля. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин приедет в Волгоград лишь на один день.

Ранее в рамках подготовки к визиту президента местные власти ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в черте города, а также объявили 1 и 2 февраля выходными днями для работников бюджетных организаций. Непосредственно в день парада в центре города перекрыли часть улиц. Помимо этого, местные жители сообщают о сбоях мобильной связи.

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Последний раз Владимир Путин приезжал в Волгоград в 2018 году на мероприятия, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве.

После начала пандемии коронавируса Владимир Путин резко сократил количество контактов и личного участия в мероприятиях, а людей, контактирующих с президентом, отправляли на карантин. Представителей других стран перед встречей с Путиным обязывали сдавать тесты на коронавирус (Александр Лукашенко, например, сдавал их более 70 раз). Тех, кто отказывался проходить тесты, во время встреч с Путиным сажали за другой край стола длиной в несколько метров.

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