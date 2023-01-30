Кремль сообщил о визите Путина в Волгоград. В городе запретили проезд транспорта с опасными грузами и объявили выходной для бюджетников

Президент России Владимир Путин на неделе с 30 января по 5 февраля посетит Волгоград. По словам кремлевского журналиста Павла Зарубина, визит Путина будет приурочен к празднованию 80-летия победы в .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что Путин приедет в Волгоград на один день. Он пообещал сообщить позже, когда именно состоится визит. Пока точно не ясно, примет ли президент участие в торжествах.

По данным волгоградского издания «Блокнот», в городе в рамках праздничных мероприятий также ожидают визита основателя Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Как отмечают журналисты, центр Волгограда спешно приводят в порядок.

Местное издание V1.ru сообщает, что с 30 января по 3 февраля в городе ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, в том числе перевозящего опасные грузы. В администрации Волгограда уточнили, что запрет ввели для «обеспечения общественной безопасности» в дни празднования, он распространяется также на транзитный провоз опасных грузов поездами, погрузку и разгрузку взрывчатых веществ промышленного назначения.

Кроме того, по «инициативе» ветеранов 1 и 2 февраля в Волгоградской области объявили выходными днями для работников бюджетных организаций. На 2 февраля в городе запланирован военный парад, репетиция которого прошла 29 января.

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Последний раз Владимир Путин приезжал в Волгоград в 2018 году на мероприятия, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве.

В декабре президент России планировал посетить Псковскую область и местный завод «Титан-Полимер, но визит отменили из-за «летных условий». В итоге Путин принимал участие в открытии производства в формате видеосвязи.

26 января бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин призвал переименовать Волгоград в Сталинград. В Кремле заявили, что вопрос переименования города не стоит на повестке дня и никаких обсуждений на этот счет не ведется.

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