Хакеры выложили справки о тестах на ковид, которые перед встречами с Путиным получал Лукашенко. Возможно, на самом деле он не сдавал тесты

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Белорусские хакеры, которые называют себя «Объединенным штабом сопротивления», заявили о взломе медицинского центра управления делами президента Беларуси и обнародовали результаты ПЦР-тестов на коронавирус, якобы полученные Александром Лукашенко и его сыном Николаем. СМИ обратили внимание на сообщения хакеров 3 января.

«Объединенный штаб сопротивления» выложил в телеграме более 70 файлов, которые представляют собой электронные варианты справок о ПЦР-тестировании на коронавирус на имя Александра и Николая Лукашенко.

Белорусское издание «Зеркало» сочло документы подлинными. Оно пишет, что каждый файл имеет QR-код, при переходе по которому официальный сайт медцентра управления делами президента Беларуси, где показана такая же справка, ее можно скачать в PDF-формате.

Справки охватывают период с апреля 2021-го до конца декабря 2022 года. Почти все они были выданы перед встречами Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным (до сентября 2021 года было достаточно одного теста, после — два и больше). Справки выдавались также на имя сына Лукашенко. Из них можно сделать вывод, что отец брал его с собой на большинство встреч с Путиным. Официально это не афишировалось.

Справки содержат ряд нестыковок, отметили « », « . Беларусь» и «Зеркало» . В частности, в результатах тестов Александра Лукашенко встречаются два различных номера паспорта, а в тестах Николая Лукашенко — три (один из них совпадает с номером паспорта, указанным в справках его отца).

Кроме того, Александр и Николай Лукашенко нередко получали справки в один день и в одно время. Иногда даты тестов менялись, а время взятия анализа и выдачи документа оставалось прежним. Во многих справках совпадают время тестирования и время выдачи справки, хотя для получения результата ПЦР-теста требуется время. Как минимум в одном документе дата выдачи справки опережает дату проведения тестирования.

«Объединенный штаб сопротивления» предположил, что на самом деле Лукашенко мог не сдавать эти ПЦР-тесты.

Александр Лукашенко известен скептическим отношением к коронавирусу. В 2020 году он призывал лечить его водкой, походами в сауну и физическим трудом, в 2021-м снимал маску при общении с пациенткой красной зоны коронавирусной больницы, в 2022-м призывал «международных жуликов» «заканчивать пандемию». При этом Лукашенко признавался, что сам дважды перенес коронавирус.

Владимир Путин после начала пандемии резко сократил количество контактов и личного участия в мероприятиях. Он рассказывал, что прививался и тестировал на себе назальную вакцину от вируса. Многих из тех, с кем он встречается, как сообщалось, заставляли уходить на карантин. А в начале 2022 года Путин общался с французским президентом Эммануэлем Макроном за длинным столом, так как тот не сдал ПЦР-тест на коронавирус.

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