Обновление. По состоянию на 7:00 киевского времени (8:00 мск), в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске, погибли три человека, уточнила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. Еще 18 человек пострадали, восемь из них госпитализированы. Двух человек спасли.

Не менее двух человек погибли, еще 21 пострадал в результате попадания ракеты в многоквартирный жилой дом в центре Краматорска. Об этом, сообщает «Украинская правда», рассказал эфире телемарафона глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

Третьего человека, о котором сообщалось как о погибшем, реанимировали, уточнил руководитель региона. По его словам, среди пострадавших восемь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двух человек спасатели вытащили из-под обломков живыми.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, вечером 1 февраля российские войска ударили по жилому сектору Краматорска ракетой «Искандер-К». Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. Разбор завалов продолжается.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, из-за ракетного удара разрушен один подъезд четырехэтажного дома с первого по четвертый этажи. У дома также загорелись припаркованные автомобили, их потушили.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел Краматорска, заявил, что виновные в случившемся «не заслуживают пощады».

Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И она должна его победить, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий.

Минобороны РФ пока не комментировало удар по Краматорску.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Днем 14 января войска России нанесли массированный ракетный удар по территориям Украины. В Днепре ракета попала в девятиэтажный дом, частично разрушив здание. В результате удара погибли 46 человек, ранения получили 80 человек.

Минобороны РФ после случившегося в Днепре отчиталось, что во время массированного удара российские войска поразили систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики. В некоторых городах России появились стихийные мемориалы в память о погибших жителях Днепра.