Бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина отправили под домашний арест. За него поручились Константин Райкин, Евгений Миронов и Владимир Урин

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Центральный районный суд Новосибирска отправил бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина под домашний арест по делу о растрате. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Как отмечает защитник, следствие просило назначить Кулябину меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе.

За Кулябина поручились генеральный директор Большого театра Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, художественные руководители Театра Наций и «Сатирикона» Евгений Миронов и Константин Райкин, а также актер Александр Балуев, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, сообщают журнал «Театр» и телеведущая Ксения Собчак.

По данным «Коммерсанта», Александра Кулябина подозревают в незаконных выплатах надбавок к зарплате своего сына, бывшего главного режиссера театра «Красный факел» Тимофея Кулябина.

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В декабре Александра Кулябина, возглавлявшего «Красный факел» 23 года, уволили с должности директора театра. В то же время из репертуара «Красного факела» убрали спектакли Тимофея Кулябина. 24 января Кулябина-старшего задержали по делу о .

После полномасштабного российского вторжения в Украину Тимофей Кулябин выступил против войны, ушел с должности главного режиссера «Красного факела» и уехал из страны.

Интервью Тимофея Кулябина

Интервью Тимофея Кулябина. За антивоенные высказывания его спектакли снимают по всей стране Отца режиссера сначала уволили с поста директора театра, а теперь задержали

Интервью Тимофея Кулябина

Интервью Тимофея Кулябина. За антивоенные высказывания его спектакли снимают по всей стране Отца режиссера сначала уволили с поста директора театра, а теперь задержали